☛Я занимаюсь веб-дизайном и обработкой в Фотошопе☜ ♞

Я давно работаю в Фотошопе: делаю аватарки и шапки для соц. сетей, редактировю фотографии, так что опыт в этом уж точно есть.

Вообще, я планирую выпустить свой собственный инди-проект, сейчас я активно дорабатываю сценарий для него. Уровень знания английского языка у меня высокий, но все же я предпочитаю работать в сфере дизайна.

Я могу сделать для Вас макет сайта, баннер, задний фон для сайта, отретушировать фотографию и все в этом духе. Так же я создавал свои стикеры для мессенждера Телеграм, так что сделать что-то подобное, я уверен, тоже смогу.