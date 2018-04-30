☛Я занимаюсь веб-дизайном и обработкой в Фотошопе☜ ♞
Я давно работаю в Фотошопе: делаю аватарки и шапки для соц. сетей, редактировю фотографии, так что опыт в этом уж точно есть.
Вообще, я планирую выпустить свой собственный инди-проект, сейчас я активно дорабатываю сценарий для него. Уровень знания английского языка у меня высокий, но все же я предпочитаю работать в сфере дизайна.
Я могу сделать для Вас макет сайта, баннер, задний фон для сайта, отретушировать фотографию и все в этом духе. Так же я создавал свои стикеры для мессенждера Телеграм, так что сделать что-то подобное, я уверен, тоже смогу.
Связь со мной - [email protected] или +380661222352 Telegram. Или же личные сообщения на этой бирже. Я свободен с 15:00 по 22:00 в будние дни и с 12:00 по 23:00 в выходные.