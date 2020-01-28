Здравствуйте! Есть сайт [url=https://topdoors.ca/#]https://topdoors.ca[/url], его стоит проанализировать, исправить ошибки, добавить и нормально настроить обратную связь. Также, поменять баннеры.
Тестирование сайтов8 заявок
Закрыт
4 года назад
Здравствуйте!
Нужно посмотреть, проанализировать и исправить ошибки на сайте https://topdoors.ca.
Настроить обратную связь.
Здравствуйте! Есть сайт [url=https://topdoors.ca/#]https://topdoors.ca[/url], его стоит проанализировать, исправить ошибки, добавить и нормально настроить обратную связь. Также, поменять баннеры.