edy

Эдгар edy

 
30 летЛатвия/Рига
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Сеньор front end'a/end'a

Занимаюсь разработкой веб сервисов. Также имею огромный опыт в верстке. Танцор/Сеньер Ruby on Rails, HTML5, React, Backbone, Undersoce, JQuery. 5 лет опыта работы с разного типа проектами. Имею огромыный опыт с высоконагруженными системами и финансовыми системами

HTMLjQueryRubyReact.jsBackbone.js
Портфолио
Отзывы заказчиков
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Для диплома, сайт для пчеловодов
Эдгар сделал нужную программу. Пока она еще не прошла проверку преподавателем, тк ждем возвращения преподавателя. Однако все заявленные требования по ТЗ были реализованы - сайт рабочий. Спасибо, Эдгар!
Хороший заказчик. ТЗ было составлено хорошо, все было описано конкретно, что не создавало лишниз вопросов и ускоряло работу. Оплата была сделана вовремя.
Ответный отзыв