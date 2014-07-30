Сеньор front end'a/end'a
Занимаюсь разработкой веб сервисов. Также имею огромный опыт в верстке. Танцор/Сеньер Ruby on Rails, HTML5, React, Backbone, Undersoce, JQuery. 5 лет опыта работы с разного типа проектами. Имею огромыный опыт с высоконагруженными системами и финансовыми системами
Портфолио
- Мое портфолио113 просмотров
- Cards.ivi.lv , front end / back end152 просмотра
- GamewIN, frontend/backend134 просмотра
- Проект Family app, front end / back end107 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
9 лет назад
Эдгар сделал нужную программу. Пока она еще не прошла проверку преподавателем, тк ждем возвращения преподавателя. Однако все заявленные требования по ТЗ были реализованы - сайт рабочий. Спасибо, Эдгар!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. ТЗ было составлено хорошо, все было описано конкретно, что не создавало лишниз вопросов и ускоряло работу. Оплата была сделана вовремя.