Ксения Ефименко efimenko_kseniiaefimenko_kseniia
18 летРоссия/Егорьевск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер, создание сайтов
Привет!
Меня зовут Ксения, уже более полугода я занимаюсь привлечением клиентов в бизнесы за счет создания сайтов. За это время я помогала предпринимателям в создании современных лендингов с не “пустым” дизайном.
В своей работе я использую только проверенные способы создания продающей структуры: UX исследования, Ux аналитика и анализ конкурентов/ЦА. При этом я считаю дизайн важной частью идентификации бизнеса, поэтому после анализа я концентрируюсь на нем.
Помимо своих экспертных навыков я стараюсь развивать софт скилы. Грубо говоря психологию, ответственность и инициативность. Также со слов моих клиентов я легка в общении
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Портфолио
- Лендинг для курса по осознанному питанию34 просмотра
- Концепт для студии капсульного дизайна интерьера35 просмотров
- Лендинг для бутик-отеля Петровский30 просмотров