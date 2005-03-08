Веб-дизайнер, создание сайтов

Привет!

Меня зовут Ксения, уже более полугода я занимаюсь привлечением клиентов в бизнесы за счет создания сайтов. За это время я помогала предпринимателям в создании современных лендингов с не “пустым” дизайном.

В своей работе я использую только проверенные способы создания продающей структуры: UX исследования, Ux аналитика и анализ конкурентов/ЦА. При этом я считаю дизайн важной частью идентификации бизнеса, поэтому после анализа я концентрируюсь на нем.

Помимо своих экспертных навыков я стараюсь развивать софт скилы. Грубо говоря психологию, ответственность и инициативность. Также со слов моих клиентов я легка в общении