Разработка, реализация и внедрение индивидуальных программных комплексов, направленных на ощутимое повышение эффективности следующих бизнес процессов:
- работа с клиентами;
- документооборот;
- учёт кадров;
- внутреннее планирование и контроль;
- а так же учёт и контроль любого рода объектов с последующим автоматическим формированием отчётности;
- Геоинформационные системы.
- Корпоративные интернет порталы.
- Приложения для мобильных телефонов, в том числе игры для мобильных телефонов.
- Разработка, реализация и внедрение программных продуктов под заказ.
- Консультирование в области принятия решений по приобретению и модернизации программных продуктов.
Наша цель - показать необходимость эффективного программного обеспечения в современном бизнесе и показать необходимость индивидульного подхода к созданию и внедрению такого рода продуктов.