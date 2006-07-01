Разработка, реализация и внедрение индивидуальных программных комплексов, направленных на ощутимое повышение эффективности следующих бизнес процессов:

- работа с клиентами;

- документооборот;

- учёт кадров;

- внутреннее планирование и контроль;

- а так же учёт и контроль любого рода объектов с последующим автоматическим формированием отчётности;

- Геоинформационные системы.

- Корпоративные интернет порталы.

- Приложения для мобильных телефонов, в том числе игры для мобильных телефонов.

- Разработка, реализация и внедрение программных продуктов под заказ.

- Консультирование в области принятия решений по приобретению и модернизации программных продуктов.

Наша цель - показать необходимость эффективного программного обеспечения в современном бизнесе и показать необходимость индивидульного подхода к созданию и внедрению такого рода продуктов.