egavrina

Екатерина egavrina

 
24 годаРоссия/Ростов-на-Дону
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Веб-дизайнер/UX/UI.

Всем привет!
Меня зовут Катя, UX/UI дизайнер. Мой основной инструмент - Figma. С радостью сделаю адаптивный дизайн, чтобы сайт выглядел одинаково хорошо на большом экране и на смартфоне, умею делать кликабельные прототипы и простую анимацию. Если ваши клиенты жалуются на устаревший дизайн и неудобный интерфейс, сделаю редизайн. Всегда на связи.
Мое портфолио: https://www.behance.net/kategavrina

Figma