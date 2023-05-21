Веб-дизайнер/UX/UI.

Всем привет!

Меня зовут Катя, UX/UI дизайнер. Мой основной инструмент - Figma. С радостью сделаю адаптивный дизайн, чтобы сайт выглядел одинаково хорошо на большом экране и на смартфоне, умею делать кликабельные прототипы и простую анимацию. Если ваши клиенты жалуются на устаревший дизайн и неудобный интерфейс, сделаю редизайн. Всегда на связи.

Мое портфолио: https://www.behance.net/kategavrina