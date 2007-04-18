egeshi

Антон egeshi

 
46 летУкраина/Севастополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Основное направление сейчас - разработка расширений (модулей, плагинов и компонентов) для Joomla. Создание сайтов на основе Joomla Framework, CakePHP. Несколько моих работ одобрено для размещения на официальном сайте Joomla Extensions Directory (extensions.joomla.org).

C 2003 года я предоставляю услуги разработки сайтов, дизайна, трехмерного моделирования, создания видео продукции и программирования. Консультации по продвижению и оптимизации сайтов, реализация таких проектов в жизнь. Разработка флэш презентаций, дизайна, 3d моделей, видео роликов и заставок, flash скриптов и веб сайтов. Сейчас основную часть моих клиентов представляют небольшие независимые фирмы из США, Великобритании и Италии. Project Managenent. Образцы работ вы можете посмотреть на сайте. Ссылка на него - слева внизу страницы. В основном я работаю в сервисе Rentacoder.com.

Joomla
Отзывы заказчиков
nokias
Павел 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
$40
10 баллов
17 лет назад
Написание статьи на тему "продвижение сайтов"
быстро и грамотно написал уникальную статью! Рескпект egeshi ! думаю будем сотрудничать еще!
Все прошло прекрасно. Большое спасибо!
Ответный отзыв
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