eggurova-ea

Осуществляю переводы с английского на русский или с русского на английский.
- Опыт перевода технической документации, ТЗ, мануалов и каталогов медицинского оборудования, светотехники, IoT оборудования и средств eng-rus и rus-eng;
- опыт ведения деловой переписки на английском языке с партнёрами-дистрибьюторами медицинского оборудования из Европы, подготовка документов (их перевод) для участия в тендерах, составление ТЗ, составление КП и другой тендерной документации;
- опыт перевода юридических текстов (доверенности, аффидевиты) на английский язык.
Основное место работы: АО "ПО " УОМЗ"
Владение английским языком - свободное (C2).
В команде 2 переводчика, поэтому работу выполняем быстро и качественно.
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