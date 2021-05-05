eggurova-ea

Осуществляю переводы с английского на русский или с русского на английский.

- Опыт перевода технической документации, ТЗ, мануалов и каталогов медицинского оборудования, светотехники, IoT оборудования и средств eng-rus и rus-eng;

- опыт ведения деловой переписки на английском языке с партнёрами-дистрибьюторами медицинского оборудования из Европы, подготовка документов (их перевод) для участия в тендерах, составление ТЗ, составление КП и другой тендерной документации;

- опыт перевода юридических текстов (доверенности, аффидевиты) на английский язык.

Основное место работы: АО "ПО " УОМЗ"

Владение английским языком - свободное (C2).

В команде 2 переводчика, поэтому работу выполняем быстро и качественно.