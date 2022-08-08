Веб дизайнер . Лендинги и многостраничные сайты/ Ui / Ux . Визитки и баннеры

Здравствуйте уважаемые покупатели!

Меня зовут Егор, и главной целью перед собой я ставлю создать для вас максимально удобный и красивый сайт. Необходимо понять, как “зацепить” пользователя, прежде чем он сам подумает об этом. Для этого стараюсь обращать внимание даже на те детали, которые на первый взгляд не имеют значения.

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В своей работе я основываюсь на последние тренды веб-дизайна

Подбираю правильные цвета и шрифты, изображения и другие графические элементы, что бы сделать ваш проект ЛУЧШЕ ! Ведь из таких мелочей и Создается первое впечатление.

Для меня каждый проект уникален, и к каждому клиенту я нахожу свой подход. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.

Работы выполняю во всеми любимой фигме - которая в отличии от фотошопа сэкономит ваше время, а как мы все знаем , что время - деньги!)

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!)

Спасибо за внимание ! Кстати здесь можно посмотреть мои работы : https://www.behance.net/ehnativ