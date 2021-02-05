eiavdeeva

Елена eiavdeeva

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн для бизнеса: комплексное графическое оформление 🚀

Привет! Я Лена и я заботливый дизайнер. Что это значит? 

• Все работы четко в срок

• Храню исходники, не потеряете заказанный дизайн

• Сделаю больше, чем вы ожидаете

• Всегда на связи, общаюсь голосом без проблем

• Помогу определиться и проведу бриф для технического задания 

• Правки - бесплатно, никаких скрытых доплат

Комплексно подхожу к любому запросу: графически оформить бизнес со мной легко! Верстаю полиграфию, оформляю аккаунт в социальных сетях, landing page, сайт и всё то, что может понадобиться. 

Постоянно держу вас в курсе рабочего процесса; разбираю за вас архивы фотографий; проверю грамматику в статьях и поправлю заголовки.

Работаю с любыми конструкторами сайтов, от Tilda до LPmotor. 

Возвращаю предоплату - вкусы у всех разные и иногда бывает, что люди не сошлись. Это нормально, мы все разные. Поэтому я полностью верну вам аванс, если возникнет необходимость. 

Follow me:

YouTube﻿ - веду классный канал о дизайне, который будет полезен всем заказчикам 

Behance 

Vkontakte﻿

WA и Telegram по номеру: +7-951-642-81-16

Дизайн сайтов
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