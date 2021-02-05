Привет! Я Лена и я заботливый дизайнер. Что это значит?
• Все работы четко в срок
• Храню исходники, не потеряете заказанный дизайн
• Сделаю больше, чем вы ожидаете
• Всегда на связи, общаюсь голосом без проблем
• Помогу определиться и проведу бриф для технического задания
• Правки - бесплатно, никаких скрытых доплат
Комплексно подхожу к любому запросу: графически оформить бизнес со мной легко! Верстаю полиграфию, оформляю аккаунт в социальных сетях, landing page, сайт и всё то, что может понадобиться.
Постоянно держу вас в курсе рабочего процесса; разбираю за вас архивы фотографий; проверю грамматику в статьях и поправлю заголовки.
Работаю с любыми конструкторами сайтов, от Tilda до LPmotor.
Возвращаю предоплату - вкусы у всех разные и иногда бывает, что люди не сошлись. Это нормально, мы все разные. Поэтому я полностью верну вам аванс, если возникнет необходимость.
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YouTube - веду классный канал о дизайне, который будет полезен всем заказчикам
WA и Telegram по номеру: +7-951-642-81-16
Портфолио
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