Дизайн для бизнеса: комплексное графическое оформление 🚀

Привет! Я Лена и я заботливый дизайнер. Что это значит?

• Все работы четко в срок

• Храню исходники, не потеряете заказанный дизайн

• Сделаю больше, чем вы ожидаете

• Всегда на связи, общаюсь голосом без проблем

• Помогу определиться и проведу бриф для технического задания

• Правки - бесплатно, никаких скрытых доплат

Комплексно подхожу к любому запросу: графически оформить бизнес со мной легко! Верстаю полиграфию, оформляю аккаунт в социальных сетях, landing page, сайт и всё то, что может понадобиться.

Постоянно держу вас в курсе рабочего процесса; разбираю за вас архивы фотографий; проверю грамматику в статьях и поправлю заголовки.

Работаю с любыми конструкторами сайтов, от Tilda до LPmotor.

Возвращаю предоплату - вкусы у всех разные и иногда бывает, что люди не сошлись. Это нормально, мы все разные. Поэтому я полностью верну вам аванс, если возникнет необходимость.

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YouTube﻿ - веду классный канал о дизайне, который будет полезен всем заказчикам

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WA и Telegram по номеру: +7-951-642-81-16