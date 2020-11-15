Выполняю работу - качественно и вовремя! Верстка и дизайн сайтов по современным технологиям и адаптивностью.
Немного о себе:
- Всегда готов довести дело до конца.
- Полностью отдаю время проекту, чтобы закончить его в срок.
- Решаю любые трудности при столкновении с ними.
- Отзывчивый и ответственный.
- Всегда на связи
- Занимаюсь версткой макетов из PSD, Sketch.
- Дизайн макетов сайта в Adobe Photoshop и Sketch.
- Любительская озвучка и работа с Adobe Audition.
- HTML5
- CSS3
- Java Script (в т. ч. jQuery и его библиотеки)
- PHP
- WordPress
- Email: [email protected]
- Discord: eich.cyfaill#4177
- Telegram: eich1cyfaill
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