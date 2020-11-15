Выполняю работу - качественно и вовремя! Верстка и дизайн сайтов по современным технологиям и адаптивностью.

Немного о себе:

Всегда готов довести дело до конца.

Всегда готов довести дело до конца. Полностью отдаю время проекту, чтобы закончить его в срок.

Решаю любые трудности при столкновении с ними.

Отзывчивый и ответственный.

Всегда на связи

Занимаюсь версткой макетов из PSD, Sketch.

Занимаюсь версткой макетов из PSD, Sketch. Дизайн макетов сайта в Adobe Photoshop и Sketch.

Любительская озвучка и работа с Adobe Audition.