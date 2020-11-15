eich1cyfaill

Ростислав eich1cyfaill

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполняю работу - качественно и вовремя! Верстка и дизайн сайтов по современным технологиям и адаптивностью.

Немного о себе:

  •   Всегда готов довести дело до конца.
  • Полностью отдаю время проекту, чтобы закончить его в срок.
  • Решаю любые трудности при столкновении с ними.
  • Отзывчивый и ответственный.
  • Всегда на связи
Род занятий:

  •   Занимаюсь версткой макетов из PSD, Sketch.
  • Дизайн макетов сайта в Adobe Photoshop и Sketch.
  • Любительская озвучка и работа с Adobe Audition.
Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • ﻿Java Script (в т. ч. jQuery и его библиотеки)
  • PHP
  • ﻿WordPress
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