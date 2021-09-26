ek_zabelich

UX/UI дизайнер

Я создаю минималистичные и удобные для пользователя сайты, решающие задачи вашего бизнеса. Мой подход к работе – это логика, последовательность и рациональность. Я пытаюсь увидеть закономерности и структуру в дизайне. Это является базой для продуманного дизайна, который действительно работает. Такой подход позволяет не использовать лишние декоративные элементы и придерживаться минималистичности. Работаю в Figma, верстаю в Tilde. Буду рада сотрудничеству!

Более подробная информация на моем сайте https://ekaterinazabelich.com/ru