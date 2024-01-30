Искра — это IT-студия дизайна многих профилей. Создаём с творческой искрой дизайн от графики до сайтов под заказ.
Среди услуг, доступных для заказа, у нас есть:
•Графический дизайн: полиграфия, логотипы, фирменные стили, дизайн для соц.сетей и т.д.;
•Веб-дизайн: создание дизайна сайта в Figma и Zero-block на Tilda;
•Сайты под ключ: на конструкторах Tilda, WordPress, Taplink;
•Иллюстрации: векторные и растровые, портреты по фото и отрисовка иллюстраций по картинам деятелей искусства;
•Нейросети: генерация текста, фото и видео под ваш запрос для сайта, соц.сетей, материалов книг и т.д.;
И это только начало. Наша студия подобно вселенной, расширяется и становится всё более всеобъемлющей.
Цель Искры —помочь в развитии дела с помощью дизайна, стоимость которого доступна и в 3 раза меньше, чем по рынку.
Главные ценности "Искры":
1. Берём ответственность за выполнение заказов.
2. Вносим правки, как по всему заказу — в конце, так и промежуточные корректировки — в процессе.
3. Сотрудничаем по договору.
4. Работаем, как с текстом, фото, видео клиента, так и генерируем их по запросу нейросетью.
5. Соблюдаем сроки сдачи работы.
Портфолио
- Создание и дизайн сайта на Tilda по саморазвитиюнет просмотров
- Дизайн главной страницы сайта Elli ai2 просмотра
- Сайт на Tilda для интернет-магазина украшенийнет просмотров