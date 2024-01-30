IT-студия дизайна многих профилей

Искра — это IT-студия дизайна многих профилей. Создаём с творческой искрой дизайн от графики до сайтов под заказ.



Среди услуг, доступных для заказа, у нас есть:

•Графический дизайн: полиграфия, логотипы, фирменные стили, дизайн для соц.сетей и т.д.;

•Веб-дизайн: создание дизайна сайта в Figma и Zero-block на Tilda;

•Сайты под ключ: на конструкторах Tilda, WordPress, Taplink;

•Иллюстрации: векторные и растровые, портреты по фото и отрисовка иллюстраций по картинам деятелей искусства;

•Нейросети: генерация текста, фото и видео под ваш запрос для сайта, соц.сетей, материалов книг и т.д.;

И это только начало. Наша студия подобно вселенной, расширяется и становится всё более всеобъемлющей.



Цель Искры —помочь в развитии дела с помощью дизайна, стоимость которого доступна и в 3 раза меньше, чем по рынку.



Главные ценности "Искры":

1. Берём ответственность за выполнение заказов.

2. Вносим правки, как по всему заказу — в конце, так и промежуточные корректировки — в процессе.

3. Сотрудничаем по договору.

4. Работаем, как с текстом, фото, видео клиента, так и генерируем их по запросу нейросетью.

5. Соблюдаем сроки сдачи работы.