UX/UI Designer, Web Designer.

Всем привет!

я UX/UI Designer, Web Designer. Уровня middle.

Работаю в figma, tilda +photoshop.

Я приверженец гармоничного и удобного дизайна, который не только привлекает внимание, но и обеспечивает позитивный опыт для пользователя. В этой области уже несколько лет, что позволяет мне обладать широким спектром знаний и навыков, необходимых для создания уникальных и высококачественных веб-дизайнов.

Делаю лендинги, баннеры, одностраничные сайты, адаптивный дизайн, прототипы.

Более того, я стремлюсь построить долгосрочное партнерство с моими клиентами и обеспечить надежную и продуктивную работу в будущем.

Моя цель - не просто создать красивый дизайн, но и сделать его функциональным, удобным и легко читаемым. Я умею думать стратегически и анализировать ваши бизнес-цели, чтобы предложить наилучшие решения для вашего сайта.

Я создаю индивидуальные дизайны для сайтов любой сложности, которые позволяют моим клиентам быть на шаг впереди их конкурентов.

Свяжитесь со мной чтобы начать работу над вашим новым дизайном. Я готова воплотить ваши идеи в жизнь и создать уникальный дизайн для вашего сайта, который будет работать на выполнении ваших бизнес-целей!

Готова к любому ТЗ.

Буду рада сотрудничеству именно с вами!

behance:https://www.behance.net/391e6863

dribbble:https://dribbble.com/kiolas