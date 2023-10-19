Екатерина ekateivanovvaekateivanovva
Всем привет!
я UX/UI Designer, Web Designer. Уровня middle.
Работаю в figma, tilda +photoshop.
Я приверженец гармоничного и удобного дизайна, который не только привлекает внимание, но и обеспечивает позитивный опыт для пользователя. В этой области уже несколько лет, что позволяет мне обладать широким спектром знаний и навыков, необходимых для создания уникальных и высококачественных веб-дизайнов.
Делаю лендинги, баннеры, одностраничные сайты, адаптивный дизайн, прототипы.
Более того, я стремлюсь построить долгосрочное партнерство с моими клиентами и обеспечить надежную и продуктивную работу в будущем.
Моя цель - не просто создать красивый дизайн, но и сделать его функциональным, удобным и легко читаемым. Я умею думать стратегически и анализировать ваши бизнес-цели, чтобы предложить наилучшие решения для вашего сайта.
Я создаю индивидуальные дизайны для сайтов любой сложности, которые позволяют моим клиентам быть на шаг впереди их конкурентов.
Свяжитесь со мной чтобы начать работу над вашим новым дизайном. Я готова воплотить ваши идеи в жизнь и создать уникальный дизайн для вашего сайта, который будет работать на выполнении ваших бизнес-целей!
Готова к любому ТЗ.
Буду рада сотрудничеству именно с вами!
behance:https://www.behance.net/391e6863
dribbble:https://dribbble.com/kiolas
- Streaming Service Concept/evvaнет просмотров
- landing page/для строительной компаниинет просмотров
- Site design/sewing wedding dressesнет просмотров
- Landing page/ SMM course/ курс по SMM12 просмотров
- Barbershop-web10 просмотров
- Store design flower delivery13 просмотров
- View skateshop11 просмотров