Образование:

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва

Факультет машиностроительных технологий,

кафедра "Технологии обработки металлов давлением"

Год окончания: 2010

Опыт работы:

Март 2010 — Апрель 2012

Название компании:

ЗАО Консул (Москва, www.nesse.ru,consultech.ru) — ингредиенты для мясной промышленности.

Должность:

Инженер-консультант, логист,дизайнер, помощник руководителя

Должностные обязанности:

Основное направление деятельностикомпании - продажа пищевых добавок для мясной промышленности, дополнительно по

заказам клиентов производится подбор и поставка оборудования для мясной

промышленности.

В качестве помощника инженера мной выполнялись следующие функции:

- первичная консультация клиентапо ассортименту,

- составление договоракупле-продажи,

- переговоры и оформление всехдокументов с изготовителем (Польша, Австрия, Германия),

- контроль доставки от изготовителядо клиента.

Также был составлен каталог всегооборудования "с нуля".

Поскольку обязанностиинженера-консультанта не давали полной занятости, мной совмещались еще

несколько должностей.

В качестве логиста выполнялись следующие обязанности: контроль отгрузокпищевых добавок и оборудования в Германии (2 машины в неделю), проверка

сопроводительных документов.

В качестве дизайнера проводилась разработка макетов всей печатной и сувенирнойпродукции компании:

- разработка макетов визиток,этикеток, сувенирной продукции (Photoshop, Illustrator)

- разработка и верстка макетовброшюр, листовок, календарей (Illustrator, InDesign)

В качестве помощника руководителя выполнялись следующие обязанности:

- ведение прайса на весьассортимент компании (около 300 наименований). Оперативный расчет цен при

изменении цен производителя, анализ изменения цен, оперативное составление

прайса по спец. условиям. Для автоматизации данного процесса мной была

составлена программа в excel.

- проведение первичныхсобеседований на различные вакансии компании

- подготовка пакета документовдля государственной регистрации продукции компании

- заполнение контента сайтовnesse.ru и consultech.ru, незначительная правка исходного кода страниц

Ключевые навыки

Illustrator, InDesign, Photoshop,AutoCAD,MS Excel ,MS Word,HTML, CSS, PHP (начальные знания), высокая скорость печати.

Я очень ответственна, внимательна иаккуратна.