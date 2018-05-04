ekaterinavalueva

Веб-дизайн

Всем добрый день!

Меня зовут Екатерина и я очень рада видеть вас у себя на странице! Работаю в сфере дизайна около трёх лет. В последнее время занялась дизайном сайтов и веб сферой. Портфолио пока небольшое, но уверяю вас в качестве своей работы и доведением заказов до конца. Также я пишу тексты, составляю контент, фотографирую и пишу статьи.

Буду очень рада работать с вами и создавать для вас уникальные дизайны, учитывая ваши индивидуальные особенности.

Веду Инстаграм (ekaterina.valueva) (имею 14К подписчиков) можете ознакомиться с видами моей деятельности и узнать обо мне немного больше.

Пишите в любое время!