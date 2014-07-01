Профессиональный редактор высокой квалификации

Профессиональный редактор высокой квалификации. Литератор, литературный критик, эссеист, переводчик укр.-рус.-укр.. Совершенное владение украинским, русским языками.

С 2004 г. - главный редактор и соиздатель литературного журнала "Літера Н." http://litera-n.nikportal.net/pers-pages/13854.html. Занимал должности: заместителя гл. редактора в региональном общественно-политическом издании "Новый век", главного редактора в частной газете развития личности "Гармония", в местном издательстве Ирины Гудым http://gydim.nikportal.net и редактора-модератора на интернет-портале правозащитной тематики (upp.org.ua). Работал корреспондентом сайта Комитета избирателей Украины http://www.cvu.org.ua , местных СМИ (г. Николаев).

Высшее образование незаконченное, непрофильное (инженер-радиофизик).