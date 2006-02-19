el-niko

Каверин Николай el-niko

 
NaN летРоссия/Елец
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Программирование PHP + MySQL

Web-дизайн

HTML-вёрстка

Flash-анимация

Баннер-мэйкинг

PHPMySQLHTML
Отзывы заказчиков
denis55
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
$0
10 баллов
18 лет назад
Разработка формы отправки заказа
Работу выполнил хорошо!
Порядочный работодатель. Выдаёт прекрасное и понятное ТЗ. Помогает в тестировании, указывая на недостатки!
Ответный отзыв