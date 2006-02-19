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Каверин Николай
el-niko
el-niko
NaN лет
Россия
/
Елец
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
17 лет назад
1 отзыв
Программирование PHP + MySQL
Web-дизайн
HTML-вёрстка
Flash-анимация
Баннер-мэйкинг
PHP
MySQL
HTML
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
denis55
NaN лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
$0
10 баллов
18 лет назад
Разработка формы отправки заказа
Работу выполнил хорошо!
Порядочный работодатель. Выдаёт прекрасное и понятное ТЗ. Помогает в тестировании, указывая на недостатки!
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Отзывы заказчиков
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