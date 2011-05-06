elCheburashka

Виталий elCheburashka

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zaitsev_alex
Алексей 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Замена текста pdf-файла на перевод
Все сделано быстро и аккуратно, большое спасибо
Отличный заказчик, быстрое реагирование на вопросы, своевременная полная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
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