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Виталий
elCheburashka
elCheburashka
43 года
14 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
zaitsev_alex
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
14 лет назад
Замена текста pdf-файла на перевод
Все сделано быстро и аккуратно, большое спасибо
Отличный заказчик, быстрое реагирование на вопросы, своевременная полная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
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Отзывы заказчиков
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