Front-end разработчик
Web designer & Front-end разработчик.
Работаю на языках :
-HTML
-CSS
-Java script.
Готова выполнять интересные заказы, отдаваясь на все 100%, следуя всем желаниям заказчика и уделяя все возможное время. Готова работать за не большой бюджет для наработки скорости и портфолио. Буду рада сотрудничеству!
Ссылка на мое портфолио:
Портфолио
- HTML верстка сайта для итальянского ресторана56 просмотров
- HTML верстка сайта61 просмотр
- HTML верстка сайта доставки еды59 просмотров
- Верстка готового макета цветочного магазина57 просмотров
- Сайт-визитка для студии красоты46 просмотров