Front-end разработчик

Web designer & Front-end разработчик.

Работаю на языках :

﻿ ﻿ ﻿-HTML

﻿ ﻿ ﻿-CSS

﻿ ﻿ ﻿-Java script.

Готова выполнять интересные заказы, отдаваясь на все 100%, следуя всем желаниям заказчика и уделяя все возможное время. Готова работать за не большой бюджет для наработки скорости и портфолио. Буду рада сотрудничеству!

Ссылка на мое портфолио:

http://www.juliaelagina.site/