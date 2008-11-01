Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Помог решить поставленную задачу.
$50
10 баллов
15 лет назад
Рад таким исполнителям которые знают свою работу и выполняют на все 100. Очень доволен . Рекомендую. С уважением Андрей .
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Заказчит четко формулирует требования, приятен в общении. В ходе работы выявился дополнительный объём и заказчик справедливо пресмотрел оплату.
$10
10 баллов
15 лет назад
Cделал все очень быстро. Исправил ошибку. Приятен в общении. СПАСИБО. Рекомендую
Ответный отзыв
Четко поставил задачу. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
$10
10 баллов
15 лет назад
Грамотный человек, разбирается, вникает и схватывает на лету, не бросает работу не закончив. С такими людьми работа - удовольствие.
$15
10 баллов
15 лет назад
Отлично выполнил заказ, со всеми деталями что я просил. было приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Было приятно поработать.
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга