elaps

Алексей Абдулгазимов elaps

 
44 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Опыт работы программистом с 2001 года.

Работающие проекты на Delphi, VFP (базы данных, работа с сетью)

WEB программирование (PHP, MySQL).

PHPMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
michael81
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Изменить в.htaccess правила rewrite Апача на nginx
Помог решить поставленную задачу.
acviel
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Поправить файл регистрации
Рад таким исполнителям которые знают свою работу и выполняют на все 100. Очень доволен . Рекомендую. С уважением Андрей .
Доволен сотрудничеством. Заказчит четко формулирует требования, приятен в общении. В ходе работы выявился дополнительный объём и заказчик справедливо пресмотрел оплату.
Ответный отзыв
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Исправить ошибку в коде - программа вылетает
Cделал все очень быстро. Исправил ошибку. Приятен в общении. СПАСИБО. Рекомендую
Четко поставил задачу. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Написать цепочку правил Rewrite для Nginx
Грамотный человек, разбирается, вникает и схватывает на лету, не бросает работу не закончив. С такими людьми работа - удовольствие.
murzik97
Дмитрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Вывести на страницу, кто есть в чате
Отлично выполнил заказ, со всеми деталями что я просил. было приятно с ним работать.
Было приятно поработать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга