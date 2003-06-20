Моля цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги
Время
Нервы
В стоимость работ уже включены просьбы, пожелания и доработки, которые не являются существенными изменениями. Если в дизайне были пропущены некоторые детали, я их добавлю в верстку по вашему желанию, без необходимости обсуждать или оплачивать дополнительные изменения.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @d1avalll
Ответственность:
Готов приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не беру предоплату*
Всегда на связи
Не нарушаю сроков
Даю консультацию по макету
Род занятий:
Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
Верстаю из Figma и Marsy
Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JavaScript.
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга "Create X"1 просмотр
- Адаптивная верстка лендинга "Castaway"нет просмотров