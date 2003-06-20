elbiev-a

Асхаб elbiev-a

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественно и в срок - вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Моля цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  1. Деньги

  2. Время

  3. Нервы

В стоимость работ уже включены просьбы, пожелания и доработки, которые не являются существенными изменениями. Если в дизайне были пропущены некоторые детали, я их добавлю в верстку по вашему желанию, без необходимости обсуждать или оплачивать дополнительные изменения.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

  • Готов приступить уже

  • Всегда довожу дело до конца

  • Не беру предоплату*

  • Всегда на связи

  • Не нарушаю сроков

  • Даю консультацию по макету

Род занятий:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

  • Верстаю из Figma и Marsy

  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JavaScript.

Портфолио

HTML-верстка
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