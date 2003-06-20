Качественно и в срок - вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Моля цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги Время Нервы

В стоимость работ уже включены просьбы, пожелания и доработки, которые не являются существенными изменениями. Если в дизайне были пропущены некоторые детали, я их добавлю в верстку по вашему желанию, без необходимости обсуждать или оплачивать дополнительные изменения.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Не беру предоплату*

Всегда на связи

Не нарушаю сроков

Даю консультацию по макету

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из Figma и Marsy

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, JavaScript.