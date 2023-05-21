Саид Эльдаров eldarovs_htmleldarovs_html
24 годаАзербайджан/Баку
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Веб разработчик
Я занимаюсь веб-дизайном и разработкой адаптивных-кроссбраузерных сайтов больше двух лет. Разрабатывал сайты корпоративных компаний, а также сайты специалистов в узких областях. Некоторые из этих работ вы можете увидеть в моем портфолио.
Навыки:
Html5, Bootstrap, Css3, Scss, JavaScript, jQuery, php, Wordpress
Портфолио
- Сайт-портфолио с некоторыми наработками13 просмотров
- Адаптивная верстка сайта логистической компании17 просмотров
- Адаптивная верстка сайта виртуальной реальности16 просмотров