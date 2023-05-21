eldarovs_html

Саид Эльдаров eldarovs_html

 
24 годаАзербайджан/Баку
год на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Веб разработчик

Я занимаюсь веб-дизайном и разработкой адаптивных-кроссбраузерных сайтов больше двух лет. Разрабатывал сайты корпоративных компаний, а также сайты специалистов в узких областях. Некоторые из этих работ вы можете увидеть в моем портфолио.

Навыки:
Html5, Bootstrap, Css3, Scss, JavaScript, jQuery, php, Wordpress

PHPJavascriptWordPressBootstrapjQuerySCSS