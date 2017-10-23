eldevelop

Димитрий eldevelop

 
39 летУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Если у Вас есть идея и нужна реализация, занчит Вам ко мне

Привет!!!!

Я уже давно зарекомендовал как професионал своего дела. Многие проекты можно глянуть в портфолио.

Работаю легко с каждым из клиентов.

Подбираю самое оптимальное решение.

Опыт есть в таких направлениях:

1. HTML5

2. CSS3 (less,sass)

3. JQuery

4. Angular

5. Node.js

6. PHP (работаю с фреймами Laravel, CakePHP)

7. CMS WordPress

8. PrestaShop (есть свои плагины которые используют мультиселлеры, также есть гибридные площадки с престой и кейком), OpenCart

9. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)

И это далеко не все что я могу и делаю каждый день.

Обращайтесь и не пожалеете. Ведь доказано что лучшие выбирают лучших.

Спасибо что дочитали ;)

PHPWordPressOpenCartLaravelAndroidHTMLiOSPrestashopjQueryAngularSASSNode.jsCakePHP
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$95
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать верстку сайта HTML5 CSS3

    Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая. Использовать нужно бутстрап 5.х или выше.  В макете 5 страниц (некоторые одинаковые отличаются только картинками и текстом) Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная) То что нужно сверстать тут [url=https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1[/url] Верстка нужна ...

    Верстка сайтаHTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для el-games

    Нужен логотип игровой тематики. Название el-games Предпочтения в цветах: желтый, черный, белый, голубой ближе к синему. Но не обязательно ориентироваться полностью на эти цвета. Логотип нужен в векторе маленький и большой. Два вида. Пожалуйста скидывайте примеры своих работ.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно собрать два семантических ядра

    Нужно собрать два семантических ядраНа Европу и на юсупервое сяWeb DevelopmentPhp developmenthtml developmenthtml css development WordPressCakePHPLaravelE-commercePrestaShopOpencartWoocommerceWeb designMobile designTesting and QAEnterprise Software DevelopmentIT ConsultingSEO optimizationMobile DevelopmentMobile Application developmentGame Developmentна снг и Украинувторое сяДизайн СайтовДизайн Лого и Фирменного ...

    CSSСемантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать верстку сайта HTML5 CSS3

    Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая. Использовать нужно бутстрап 4.х или выше Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная) То что нужно сверстать тут https://www.figma.com/file/uxX51JgW95RUQBcah44aLr/Elone.Agency-Main Верстка нужна точно по дизайну

    Верстка сайтаHTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизан для сайта elone.agency

    $50

    Нужен дизайн для сайта elone.agency Логотип есть. Нужно сделать легкий и свежий дизайн по последним трендам. Еще нужно минимальные анимационные еффекты По факту нужно сейчас: 1. Главную страницу. 2. Блог по шаблону (просто скопировать с другого сайта в цветах главной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для инста странички и вебсайта elone.agency

    $15

    Нужен логотип для [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Felone.agency]elone.agency[/url] Для инстаграм странички и вебсайта!!! Цвета могут быть любые из указаных далее или сочетания этих цветов, лого нужно в векторе. Белый, синий, зеленый, оранжевый. Если хотите что то свое по цветам тоже ок. Жду предложений ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип на инста магазин green_shop_eliz

    $15

    Нужен логотип для инста шопа green_shop_elizВозможно когда-то будет сайт. Поэтому хотелось бы видеть как лого будет и на сайте.Цвет приемушественно зеленый так как есть в названии этот цвет. Лого нужно в векторе.Если хотите что то свое ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужны в векторе тапки и тараканы

    Привет. Нужно сделать 4 картинки. 1. Придурашеный и ехидный тапок с зубами и глазами, и тараканов или таракан один который боится этого тапка 2. Три вида тараканов сверху (по факту можно от одного внести визуальные отличия) и они же ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
NazarBog
17 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать верстку сайта HTML5 CSS3
Приятный в разговоре заказчик! Было легко общаться Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
Назар сделал все реально очень оперативно и что очень важно КАЧЕСТВЕННО!!! Правок практически не было. Все реально сделано с хорошим подходом. Рекомендую как хорошего специалиста!!!
Ответный отзыв
UnrealV
23 годаМолдова
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
3 года назад
Дизан для сайта elone.agency
Однозначно, рекомендую. Быстро наладили контакт, был на связи постоянно, объяснял все максимально доступно.
Владимир сделал все как нужно. Все уточнял и сделал как оговаривали. Быстро и оперативно все сделал. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип на инста магазин green_shop_eliz
Работа с Дмитрием как обычно на отлично! ТЗ понятное, всегда на связи:) РЕКОМЕНДУЮ!!!
Виталий все делает очень точно и быстро. Это не первый проект и я очень доволен. Рекомендую всем кто хочет качественно и оперативно получить супер результат.
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St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип для инста странички и вебсайта elone.agency
Дмитрий отличный заказчик! Адекватные требования, оперативная коммуникация, никаких претензий. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Виталий все сделал очень оперативно и очень качественно. Всегда на связи, прислушался к пожеланиям и вышло отлично. Однозначно рекомендую.
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bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужны в векторе тапки и тараканы
Дмитрий постоянно на связи,грамотное ТЗ,моментальная оплата,всё замечательно.Рекомендую.
Все сделано быстро и качественно, рекомендую
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