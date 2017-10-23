Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая. Использовать нужно бутстрап 5.х или выше. В макете 5 страниц (некоторые одинаковые отличаются только картинками и текстом) Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная) То что нужно сверстать тут [url=https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1[/url] Верстка нужна ...
Привет!!!!
Я уже давно зарекомендовал как професионал своего дела. Многие проекты можно глянуть в портфолио.
Работаю легко с каждым из клиентов.
Подбираю самое оптимальное решение.
Опыт есть в таких направлениях:
1. HTML5
2. CSS3 (less,sass)
3. JQuery
4. Angular
5. Node.js
6. PHP (работаю с фреймами Laravel, CakePHP)
7. CMS WordPress
8. PrestaShop (есть свои плагины которые используют мультиселлеры, также есть гибридные площадки с престой и кейком), OpenCart
9. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)
И это далеко не все что я могу и делаю каждый день.
Обращайтесь и не пожалеете. Ведь доказано что лучшие выбирают лучших.
Спасибо что дочитали ;)
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