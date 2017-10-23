Если у Вас есть идея и нужна реализация, занчит Вам ко мне

Привет!!!!

Я уже давно зарекомендовал как професионал своего дела. Многие проекты можно глянуть в портфолио.

Работаю легко с каждым из клиентов.

Подбираю самое оптимальное решение.

Опыт есть в таких направлениях:

1. HTML5

2. CSS3 (less,sass)

3. JQuery

4. Angular

5. Node.js

6. PHP (работаю с фреймами Laravel, CakePHP)

7. CMS WordPress

8. PrestaShop (есть свои плагины которые используют мультиселлеры, также есть гибридные площадки с престой и кейком), OpenCart

9. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)

И это далеко не все что я могу и делаю каждый день.

Обращайтесь и не пожалеете. Ведь доказано что лучшие выбирают лучших.

Спасибо что дочитали ;)