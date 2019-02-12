Добрый день, необходим специалист по СЕО продвижению, который выведет сайт в топ-10 гугл и яндекса. Возраст сайта - больше года, 10 месяцев на СЕО продвижении. Ссылка - sport4bet24.ru
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Нужен грамотный СЕО-специалист, способный продвинуть сайт в топ-15 выдачи основных поисковиков (Яндекс, Google) по средне- и высокочастотным запросам.Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо красиво и органично разместить рекламные материалы на страницах сайта, чтобы заинтересовать пользователя. Ссылка на сайт - sport4bet24.ruНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать дизайн страницы с прогнозом и мобильную версию, при этом органично разместить рекламу, чтобы она привлекала внимание пользователя.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день, необходимо разработать дизайн главной страницы сайта с прогнозами на спорт с учётом пожеланий. Ссылка - sport4bet24.ru Размещение рекламы, подача контент и т.д.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток. Необходимо добавить разделы на сайте, цена договорная. Подробнее расскажу в ЛС.Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
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Необходимо добавить анимацию на сайт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт и продвинуть его на вторую-третью страницу Гугла. Специфика сайта: прогнозы на спорт, спортивные новостиПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, нужно сделать модуль статистики, примерно как на этом сайте: https://www.vseprosport.ru/news/statistics Кто не уверен в своих возможностях, просьба не беспокоить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разместить колонку на странице.Завершен5 лет назад
Нужно сделать правки на сайте.Завершен5 лет назад
Необходимо добавить модуль статистики спортивных прогнозов на сайт. Примеры скину в сообщения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать так, чтобы сайт отображался в поисковых системах Google и Yandex.Завершен5 лет назад
Необходимо сделать функционирующий сайт, на котором будут в дальнейшем публиковаться прогнозы на спорт.Пример – vseprosport.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад