elegia77

Михаил Решетов elegia77

 
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
anokhinadaria
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Второстепенные страницы
Довольна сотрудничеством с Михаилом. Советую!
Сотрудничаем не в первый раз, все было выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
anokhinadaria
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы сайта прогнозов
Довольна сотрудничеством, хорошая задача и быстра оплата, спасибо за заказ!
Исполнитель выполнил все в сроки и качественно. Обязательно обращусь ещё раз, когда буду понадобится помощь с дизайном.
Ответный отзыв
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Добавить анимацию
Отличный заказчик. Все всегда на высоте. Рекомендую.
Отлично выполненная работа, все сделано согласно требованиям.
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Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разместить колонку
Оплата моментальная. Всегда на связи. Рекомендую.
Все требования выполняет на ура.
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Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать колонку
Хороший заказчик. Всегда четко поставленная задача и оплата в срок. Рекомендую!
Все отлично, работаю не в первый раз.
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