SEO-оптимизация сайтов.

Опыт работы в сфере SEO - более 7 лет. Из них 3 года в крупной компании.

Стоимость работ достаточно приемлемая за счет того, что не представляю на сервисе услуги компании. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Проводимые работы:

1. Аудиты сайтов

2. Работы по seo оптимизации (разовая проработка или на ежемесячной основе), включающие в себя:

анализ текущего состояния сайта в различных разрезах (индексация в поисковых системах Яндекс и Google, наличие ошибок, спама, фильтров поисковых систем и т.д.);

подбор ключевых слов с учетом частотности, конкуренции и региона продвижения. Составление постраничной разбивки

выявление и устранение проблем индексации в Яндекс и Google, например: исключение дублей и технических страниц из индекса, настройка редиректов, оптимизация тегов и мета-тегов, составление файлов robots.txt и sitemap.xml и т. д.);

составление плана контентного развития ресурса. Составление технического задания для копирайтеров на основании плана, написание контента;

настройка доступа в панели вебмастеров Яндекс и Google. Настройка доступа Я.Метрики, Google Analytics и целей;

проведение тестирования юзабилити сайта.Определение проблемных зон юзабилити сайта. Разработка и реализация рекомендаций по улучшению юзабилити сайта;

аналитика форм на сайте и точек взаимодействия с аудиторией. Разработка рекомендаций на основании анализа;

анализ посадочных страниц на предмет информативности и полезности для пользователей, наличия необходимого функционала и кнопок CPA. Анализ конкурентов топ 10 выдачи. Выработка рекомендаций на основе полученных данных.

3. Также отдельно можно заказать любую услугу: