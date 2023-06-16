SEO-оптимизация сайтов.
Опыт работы в сфере SEO - более 7 лет. Из них 3 года в крупной компании.
Стоимость работ достаточно приемлемая за счет того, что не представляю на сервисе услуги компании. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Проводимые работы:
1. Аудиты сайтов
2. Работы по seo оптимизации (разовая проработка или на ежемесячной основе), включающие в себя:
- анализ текущего состояния сайта в различных разрезах (индексация в поисковых системах Яндекс и Google, наличие ошибок, спама, фильтров поисковых систем и т.д.);
- подбор ключевых слов с учетом частотности, конкуренции и региона продвижения. Составление постраничной разбивки
- выявление и устранение проблем индексации в Яндекс и Google, например: исключение дублей и технических страниц из индекса, настройка редиректов, оптимизация тегов и мета-тегов, составление файлов robots.txt и sitemap.xml и т. д.);
- составление плана контентного развития ресурса. Составление технического задания для копирайтеров на основании плана, написание контента;
- настройка доступа в панели вебмастеров Яндекс и Google. Настройка доступа Я.Метрики, Google Analytics и целей;
- проведение тестирования юзабилити сайта.Определение проблемных зон юзабилити сайта. Разработка и реализация рекомендаций по улучшению юзабилити сайта;
- аналитика форм на сайте и точек взаимодействия с аудиторией. Разработка рекомендаций на основании анализа;
- анализ посадочных страниц на предмет информативности и полезности для пользователей, наличия необходимого функционала и кнопок CPA. Анализ конкурентов топ 10 выдачи. Выработка рекомендаций на основе полученных данных.
- техническая оптимизация;
- проработка юзабилити, при необходимости с отрисовкой макетов;
- проведение анализа по наполнению, анализа конкурентов и выработка рекомендаций;
- контентная оптимизация;
- внешняя оптимизация: регистрация в справочниках, жс, каталога; покупка арендованных/вечных ссылок.
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