elena_rebenkova

Профессиональное создание сайтов на Tilda

С большой любовью занимаюсь дизайном уже несколько лет. Профессионально владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, CorelDRAW. Знаю и применяю принципы модульной сетки, типографики, теории цвета. Также знаю основы HTML и CSS. Портфолио - http://elenavaraksina.tilda.ws/

Очень большой опыт работы с конструктором Tilda, в частности:

разработка дизайна с нуля в Zero block;

работа с базовой и пошаговой анимацией;

адаптация под мобильную версию;

настройка всех кнопок, форм и т.д.).

Примеры созданных сайтов:

http://corporate.charisma.ru/homeoffice

https://edu.charisma.ru/balahnin

https://seminar.charisma.ru/trainer

http://elenavaraksina.tilda.ws/memory

https://sales.charisma.ru/

https://seminar.charisma.ru/palagin

http://elenavaraksina.tilda.ws/

Буду рада сотрудничеству)