elena_rebenkova

Профессиональное создание сайтов на Tilda
С большой любовью занимаюсь дизайном уже несколько лет. Профессионально владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, CorelDRAW. Знаю и применяю принципы модульной сетки, типографики, теории цвета. Также знаю основы HTML и CSS. Портфолио - http://elenavaraksina.tilda.ws/
Очень большой опыт работы с конструктором Tilda, в частности:
- разработка дизайна с нуля в Zero block;
- работа с базовой и пошаговой анимацией;
- адаптация под мобильную версию;
- настройка всех кнопок, форм и т.д.).
http://corporate.charisma.ru/homeoffice
https://edu.charisma.ru/balahnin
https://seminar.charisma.ru/trainer
http://elenavaraksina.tilda.ws/memory
https://seminar.charisma.ru/palagin
http://elenavaraksina.tilda.ws/
Буду рада сотрудничеству)
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