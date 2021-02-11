3D анимация, 3D скульптинг и моделирование + реставрация фотографий

Здравствуйте!

Я начинающий 3D аниматор, также немного моделирую (сейчас данная деятельность для меня в приоритете)

Работаю преимущественно в данных программах:

Maya

3Ds Max

Zbrush

также есть возможность использования других программ

Еще могу взяться за восстановление фотографии и другие фотоуслуги по обработке (3 года опыта)