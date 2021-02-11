3D анимация, 3D скульптинг и моделирование + реставрация фотографий
Здравствуйте!
Я начинающий 3D аниматор, также немного моделирую (сейчас данная деятельность для меня в приоритете)
Работаю преимущественно в данных программах:
Maya
3Ds Max
Zbrush
также есть возможность использования других программ
Еще могу взяться за восстановление фотографии и другие фотоуслуги по обработке (3 года опыта)
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Портфолио
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