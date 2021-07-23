Монтаж видео, реклама, слайд-шоу, создание логотипов, сценарии, яркие истории от А до Я из ваших фото и видео. Ваш заказ - мое творческое исполнение!

Работаю с душой над каждым проектом, не по шаблонам, в After Effects, Premiere Pro, Explandio. Удивительный средиземноморский климат и природа вдохновляют на креатив от создания музыкальных клипов, рекламы, логотипов до монтажа репортажей и видео.

Выполню ваш заказ качественно и с изюминкой!)