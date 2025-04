Web-дизайнер/ дизайн сайтов

Добрый день! Позвольте представиться, Елена. Я - веб-дизайнер, открытый и креативный человек. Моя работа - это мое дело жизни. Для меня веб-дизайн не просто профессия. В каждый из своих проектов я вкладываю всю душу. Отношусь к правкам адекватно. Открыта для новых и интересных проектов. Буду рада плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству!

С моей стороны: - качественный дизайн- соблюдение сроков - на связи 24/7

Портфолио - https://www.behance.net/evitkalova73de

Hello! My name is Elena Vitkalova. I am a web designer, open and creative person. My work is my business of life. Web design for me is not just a profession, but also a means of expression. In each of my projects I put the maximum amount of strength and energy. I treat the corrections adequately. Open to new and interesting projects. I will be glad to productive cooperation!

I suggest:

- high-quality design

- meeting deadlines

- on line 24

Portfolio - https://www.behance.net/evitkalova73de