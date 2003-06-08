Задолинная elena_zadolynnaelena_zadolynna
20 летУкраина/Ивано-Франковск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Я юный веб-дизайнер, который сможет сделать отличный дизайн сайта именно для вас!
Что я могу предложить?
- современный дизайн вашего сайта, который привлечет пользователя;
- адаптация под все виды устройств;
- адекватное сотрудничество с вами;
Давайте сотрудничать!
Портфолио
- Лендинг для сушибара66 просмотров
- Лендинг для зоосалона61 просмотр
- Лендинг для онлайн курса английского языка70 просмотров