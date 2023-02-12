Инфографика для маркетплейсов

Приветствую всех

Меня зовут Елена

Я сертифицированный специалист по инфографике.

Занимаюсь оформлением карточек для маркетплейсов. Товара на WILDBERRIES и OZON

Моя задача помочь клиенту, выделиться среди конкурентов, увеличить уровень продаж

250 рублей за шт

-Для оформления заказа от вас необходимо:

-Фотографии товара в хорошем качестве

-Характеристики товара

-Ваши желания по оформлению, можно понравившиеся примеры.

Правки БЕСПЛАТНО