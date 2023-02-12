Инфографика для маркетплейсов
Приветствую всех
Меня зовут Елена
Я сертифицированный специалист по инфографике.
Занимаюсь оформлением карточек для маркетплейсов. Товара на WILDBERRIES и OZON
Моя задача помочь клиенту, выделиться среди конкурентов, увеличить уровень продаж
250 рублей за шт
-Для оформления заказа от вас необходимо:
-Фотографии товара в хорошем качестве
-Характеристики товара
-Ваши желания по оформлению, можно понравившиеся примеры.
Правки БЕСПЛАТНО
Я против войны в Украине!
Портфолио
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