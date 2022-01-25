Дизайн сайтов, соц.сетей

Дизайнер соц. сетей, веб-дизайнер и не только :)

Работаю по предоплате 50%

График работы 11.00-20.00 пн-сб., вс. - выходной

Разрабатываю дизайн со всеми вашими пожеланиями, чтобы вам точно понравился.

Вношу любые правки в дизайн, но 100500 штук правок от заказчика будет означать, что он не знает чего хочет. А с такими заказчиками предпочитаю не работать.