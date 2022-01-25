Дизайн сайтов, соц.сетей
Дизайнер соц. сетей, веб-дизайнер и не только :)
Работаю по предоплате 50%
График работы 11.00-20.00 пн-сб., вс. - выходной
Разрабатываю дизайн со всеми вашими пожеланиями, чтобы вам точно понравился.
Вношу любые правки в дизайн, но 100500 штук правок от заказчика будет означать, что он не знает чего хочет. А с такими заказчиками предпочитаю не работать.
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Портфолио
- Цветочный интернет-магазин12 просмотров
- Креативы "Духовные роды"14 просмотров
- Креативы для марафона "Скрин моей жизни на сейчас"17 просмотров
- Креативы в сфере красоты15 просмотров
- Визитка16 просмотров