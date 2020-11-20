elevenpaints

Дмитрий Майский elevenpaints

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Делаю удобный, красивый и горячий дизайн 🔥

О своих навыках:

  • - Опыт работы в Фотошопе у меня уже более года, и естественно я смогу помочь Вам с проектом.
  • - Опыт работы с Фигмой у меня начался чуть более позже, чем работа в Фотошопе, но из-за уже наработанных знаний, как всё строится, я смог легко адаптироваться в Фигме
  • - Graphic - дизайн
  • - Digital – дизайн
  • - Web - дизайн
Порядок работы с заказчиком:

  • - Полное обсуждение деталей, даже самых мелких
  • - Составление ТЗ и обработка
  • - Составление наброска по желанию заказчика
  • - Полная или частичная предоплат
 

Особо много расписывать не хотелось бы, но я могу рассказать о том, что я не отношусь никаким образом к дизайнерам, которые делают свои работы просто ради того, чтобы обмануть и заработать. Они не делают качественно, они не делают удобно.

В свою же очередь, я делаю современный дизайн. Дизайн, который привлекает, и который будет максимально удобен пользователю.

Вы можете найти меня на Behance 