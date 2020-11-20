elevenpaints

Делаю удобный, красивый и горячий дизайн 🔥
О своих навыках:
- - Опыт работы в Фотошопе у меня уже более года, и естественно я смогу помочь Вам с проектом.
- - Опыт работы с Фигмой у меня начался чуть более позже, чем работа в Фотошопе, но из-за уже наработанных знаний, как всё строится, я смог легко адаптироваться в Фигме
- - Graphic - дизайн
- - Digital – дизайн
- - Web - дизайн
- - Полное обсуждение деталей, даже самых мелких
- - Составление ТЗ и обработка
- - Составление наброска по желанию заказчика
- - Полная или частичная предоплат
Особо много расписывать не хотелось бы, но я могу рассказать о том, что я не отношусь никаким образом к дизайнерам, которые делают свои работы просто ради того, чтобы обмануть и заработать. Они не делают качественно, они не делают удобно.
В свою же очередь, я делаю современный дизайн. Дизайн, который привлекает, и который будет максимально удобен пользователю.
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