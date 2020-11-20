elevenpaints

Делаю удобный, красивый и горячий дизайн 🔥

О своих навыках:

- Опыт работы в Фотошопе у меня уже более года, и естественно я смогу помочь Вам с проектом.

- Опыт работы с Фигмой у меня начался чуть более позже, чем работа в Фотошопе, но из-за уже наработанных знаний, как всё строится, я смог легко адаптироваться в Фигме

- Graphic - дизайн

- Digital – дизайн

- Web - дизайн

- Полное обсуждение деталей, даже самых мелких

- Составление ТЗ и обработка

- Составление наброска по желанию заказчика

- Полная или частичная предоплат

Особо много расписывать не хотелось бы, но я могу рассказать о том, что я не отношусь никаким образом к дизайнерам, которые делают свои работы просто ради того, чтобы обмануть и заработать. Они не делают качественно, они не делают удобно.

В свою же очередь, я делаю современный дизайн. Дизайн, который привлекает, и который будет максимально удобен пользователю.

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