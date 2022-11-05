Frontend Developper
Здравствуйте я начинающий фронтендер . В течение года я оттачивал свои навыки разработчика, учась создавать веб-приложения с HTML, CSS, JavaScript, React, Node и с помощью баз данных MySQL и MongoDB во время учебы. Я считаю, что улучшаю свои навыки кодирования, постоянно изучая и применяя эти знания.
Оцените мои проекты в моем портфолио
Портфолио
- Coffe Shop8 просмотров
- Food Site11 просмотров
- Pulse9 просмотров
- Uber Clone7 просмотров
- MyMovie9 просмотров
- MyMarvel8 просмотров