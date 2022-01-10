Эля Сухаревская eliasuharevskayaeliasuharevskaya
26 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов и вёрстка на Tilda
Привет!
Меня зовут Эля. Я занимаюсь дизайном сайтов, а именно дизайном лендингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов, а также разработкой сайтов на Tilda. Помогаю моим клиентам в достижении их бизнес-целей с помощью эстетичного, современного и понятного для восприятия дизайна.
Чем я могу быть полезна:
- разработка дизайна лендингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов
- разработка сайтов на Tilda
Как проходит процесс работы над проектом:
- Бриф. Провожу сбор информации о проекте, обсуждаю с вами дизайн будущего сайта.
- Прототип. Разрабатываю структуру сайта: порядок расположения блоков, элементов сайта (текста, изображений, интерактивных элементов (кнопки, ссылки) и тд), количество, содержание и взаимосвязь внутренних страниц.
- Исследование. Провожу анализ рынка и конкурентов, а также контента (тексты, фото, изображения), который будет на сайте.
- Мудборд. Подбираю референсы, шрифты, цвета, продумываю визуальный стиль и настроение проекта.
- Дизайн сайта. В соответствии с информацией, полученной на предыдущих этапах, разрабатываю дизайн сайта в Figma.
- Дизайн адаптивов. Разрабатываю дизайна мобильной, планшетной и HD версии сайта.
- Подготовка дизайна к вёрстке. Разрабатываю UI кит, дизайн состояний интерактивных элементов, порядок в слоях, фавикон, ТЗ для разработчика если будет нужно, картинка-бейдж для соцсетей и другие необходимые элементы.
- Разработка сайта на Tilda (опционально).
Результат работы– макет сайта в Figma / готовый к использованию сайт на платформе Tilda.
Контакты
Email: [email protected]
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