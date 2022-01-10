Дизайн сайтов и вёрстка на Tilda

Привет!

Меня зовут Эля. Я занимаюсь дизайном сайтов, а именно дизайном лендингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов, а также разработкой сайтов на Tilda. Помогаю моим клиентам в достижении их бизнес-целей с помощью эстетичного, современного и понятного для восприятия дизайна.

Чем я могу быть полезна:

разработка дизайна лендингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов

разработка сайтов на Tilda

Как проходит процесс работы над проектом:

Бриф. Провожу сбор информации о проекте, обсуждаю с вами дизайн будущего сайта.

Прототип. Разрабатываю структуру сайта: порядок расположения блоков, элементов сайта (текста, изображений, интерактивных элементов (кнопки, ссылки) и тд), количество, содержание и взаимосвязь внутренних страниц.

Исследование. Провожу анализ рынка и конкурентов, а также контента (тексты, фото, изображения), который будет на сайте.

Мудборд. Подбираю референсы, шрифты, цвета, продумываю визуальный стиль и настроение проекта.

Дизайн сайта. В соответствии с информацией, полученной на предыдущих этапах, разрабатываю дизайн сайта в Figma.

Дизайн адаптивов. Разрабатываю дизайна мобильной, планшетной и HD версии сайта.

Подготовка дизайна к вёрстке. Разрабатываю UI кит, дизайн состояний интерактивных элементов, порядок в слоях, фавикон, ТЗ для разработчика если будет нужно, картинка-бейдж для соцсетей и другие необходимые элементы.

Разработка сайта на Tilda (опционально).

Результат работы

– макет сайта в Figma / готовый к использованию сайт на платформе Tilda.

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