Відеомейкер

Здравствуйте уважаемые заказчики!

ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА И АУДИОМОНТАЖА! Я занимаюсь монтажом роликов уже более 3 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу.

Мои навыки:

- Adobe After Effects, Sony Vegas, Premiere Pro, Blender

- Photoshop, Adobe Illustrator

- Audacity и другие программы для обработки звука

Преимущества работы со мной:

•При желании я вам могу предоставить как пример множество своих готовых работ;

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Как со мной связаться?

e-mail: [email protected]

telegram: @el.skor

Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.