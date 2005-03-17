Відеомейкер
Здравствуйте уважаемые заказчики!
ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА И АУДИОМОНТАЖА! Я занимаюсь монтажом роликов уже более 3 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу.
Мои навыки:
- Adobe After Effects, Sony Vegas, Premiere Pro, Blender
- Photoshop, Adobe Illustrator
- Audacity и другие программы для обработки звука
Преимущества работы со мной:
•При желании я вам могу предоставить как пример множество своих готовых работ;
•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;
•Быстрые сроки выполнения;
•24/7 онлайна с моей стороны;
•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);
•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;
Как со мной связаться?
e-mail: [email protected]
telegram: @el.skor
Соблюдаю сроки. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок.
Портфолио
- Президент Гімназії25 просмотров
- День Міста27 просмотров
- День Народження Школи24 просмотра