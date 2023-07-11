Только качественно, в срок и комфортное сотрудничество, вёрстка сайтов с валидным кодом․HTML, CSS, WordPress, PHP, Bootstrap, JavaScript, Ajax.
Моя цель - удовлетворить клиента․
Работая со мной, вы получите։
- Гарантия на вёрстку։ Течении недели после передачи архива с готовый версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быт пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Качественный продукт: Любая проблема решается вовремя и качественно. Продукты создаются на 99,999% защищенными.
- Особенное отношение: Я отношусь к каждому клиенту по-особому. Для меня важен каждый клиент․
- Ценовая экономия։ Работаю по цене ниже рыночной и с бонусными скидками. С этим в кратчайшие сроки․
Отвественность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю срок
- всегда на связи
Технологии: - HTML, CSS, WordPress, PHP, Bootstrap, JavaScript, Ajax, Java, UI/UX.
Портфолио:
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/ellllin_a
Портфолио
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