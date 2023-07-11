Только качественно, в срок и комфортное сотрудничество, вёрстка сайтов с валидным кодом․HTML, CSS, WordPress, PHP, Bootstrap, JavaScript, Ajax.

Моя цель - удовлетворить клиента․

Работая со мной, вы получите։

Гарантия на вёрстку։ Течении недели после передачи архива с готовый версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быт пропущены при приеме работы и замечены позже.

Течении недели после передачи архива с готовый версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быт пропущены при приеме работы и замечены позже. Качественный продукт: Любая проблема решается вовремя и качественно. Продукты создаются на 99,999% защищенными.

Любая проблема решается вовремя и качественно. Продукты создаются на 99,999% защищенными. Особенное отношение: Я отношусь к каждому клиенту по-особому. Для меня важен каждый клиент․

Я отношусь к каждому клиенту по-особому. Для меня важен каждый клиент․ Ценовая экономия։ Работаю по цене ниже рыночной и с бонусными скидками. С этим в кратчайшие сроки․

Отвественность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю срок

- всегда на связи

Технологии: - HTML, CSS, WordPress, PHP, Bootstrap, JavaScript, Ajax, Java, UI/UX.

Портфолио:

- https://startsystems.org/

Связь: