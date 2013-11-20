Растения, ландшафтный дизайн, психология, обзор достопримечательностей

Работаю на биржах контента 2 года. Пишу отличные статьи о декоративных растениях открытого грунта и по ландшафтному дизайну приусадебного участка. Делаю грамотный, уникальный рерайт по психологии и на туристскую тематику. Работаю постером на форумах. Обожаю писать все сама, но копирайтинг - мое хобби, поэтому, не смотря на то, что к заданиям я отношусь ответственно - объем ежедневной статьи ограничивается 3000 зн/б/п, а комментариев - 2-4шт. / в день. Предлагаю свои услуги.

Элис (псевдоним, на биржах - elis-lazuta).