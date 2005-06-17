Графічний дизайнер
Маю навички роботи в програмах adobe illustrator, adobe indesign, adobe photoshop.
Займаюся створенням логотипів, версткою поліграфічної продукції.
Створюю ескізи татуювань та ілюстрації (акварельні та електронні).
Портфолио
- Візитна картка29 просмотров
- Подарунковий сертифікат24 просмотра
- Фірмовий стиль магазину косметики19 просмотров
- Продукція для кафе19 просмотров
- Логотип сімейного кафе23 просмотра
- Логотип магазину косметики15 просмотров
- Логотип караоке-бару11 просмотров
- Верстка журналу20 просмотров
- Верстка журналу15 просмотров
- Ескіз татуювання15 просмотров
- Ілюстрація листівки10 просмотров
- Ілюстрації для журналу9 просмотров