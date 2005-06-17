elisa_vasylenko

Єлізавета Василенко elisa_vasylenko

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графічний дизайнер

Маю навички роботи в програмах adobe illustrator, adobe indesign, adobe photoshop.

Займаюся створенням логотипів, версткою поліграфічної продукції.

Створюю ескізи татуювань та ілюстрації (акварельні та електронні).

Портфолио

Показать больше работ