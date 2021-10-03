elisbogdan

Графический дизайнер

Меня зовут Елизавета. В настоящий момент прохожу обучение на графического дизайнера, параллельно работая. Заинтересована в проектной работе, требующей творческий подход.

Обладаю хорошей насмотренностью, вижу тренды. Легко нахожу общий язык с клиентом, что помогает оперативному выявлению его потребностей.

Я в совершенстве владею английским языком, имею навык базового общения на испанском, так что любые проекты, связанные со знанием языков, меня сильно заинтересуют.

Есть все необходимые навыки работы с ПК: Photoshop, Illustrator, Canva. Хорошо знакома с Instagram.

PS: два высших образования - юрист международного права со знанием двух языков, учитель английского языка.