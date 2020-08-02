elise_zv_ppc

Елизавета Звягинцева elise_zv_ppcelise_zv_ppc
Настраиваю рекламные кампании: Google Ads, Facebook Ads
Использую для анализа: Google Analytics
Так же проведу аудит Ваших рекламных кампаний.
Опыт работы: Facebook Ads запустила 40 рекламных кампаний в сфере услуг, HoReCa, дизайн интерьера; Google Ads начинающий специалист, практический опыт работы в агентстве до 6 месяцев младшим помощником по ведению рекламных кампаний и настройке системы Google Analytics.
Оплата: 100 % предоплата на Яндекс.Деньги (для клиентов из России), Monobank, Visa/Mastercard
Стоимость:
Настройка рекламных кампаний Facebook Ads от 4500 руб.
Настройка рекламных кампаний Google Ads от 7300 руб.
Сопровождение рекламных кампаний в течение месяца - включено в цену настройки
Сроки запуска:
Реклама в Facebook Ads - в течении 2 дней после согласования материалов
Реклама в Google Ads - от 2 дней подготовка материала, который отправляется вам на утверждение; после утверждения - 1 день на заливку рекламных кампаний.
Что включает настройка рекламных кампаний в Google Ads?
Подбор ключевых слов под ваш бизнес:
Количество целевых ключевых слов подбирается под каждый бизнес индивидуально.
Ядро ключевых слов прорабатывается в программе KeyCollector.
При настройке рекламных кампаний, вы получаете:
- стратегию продвижения сайта;
- комплексный подбор ключевых слов;
- подбор минус-слов (например, бу, бесплатно, барахолка и т.д) для повышения CTR и конверсии;
- составление текстов объявлений на основе информации с сайта, ваших пожеланий и моего креатива;
- создание и добавление расширений в рекламные кампании (адреса, телефоны, уточнения, дополнительные ссылки и т.д);
- создание UTM-меток для отслеживания рекламных кампаний в системе аналитики;
- дополнительные задачи, которые зависят от проекта (оговаривается индивидуально).
- мониторинг рекламных кампаний;
- отслеживание эффективности РК через Google Analytics;
- оптимизация РК:
- оптимизация расходов
- снижение цены за клик
- увеличение CTR
- увеличение количества конверсий
- снижение цены за конверсию
- отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок
Что включает настройка рекламных кампаний Facebook Ads?
1. Создание ментальной карты (стратегия) с:
- аудиториями
- целями продвижения
- креативами
3. Настройку целей отслеживания через кабинет Google Tag Manager.
4. Оптимизацию рекламных кампаний в течение месяца.
*Бонус после 3х месяцев сотрудничества по Google Ads или Facebook Ads - 1 месяц бесплатного сопровождения 3 РК (*без дополнительной настройки рекламных кампаний). Бонус действует до 30 дней после последней даты нашего сотрудничества.