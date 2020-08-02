elise_zv_ppc

Настройка рекламных кампаний: Google Ads, Facebook Ads

Настраиваю рекламные кампании: Google Ads, Facebook Ads

Использую для анализа: Google Analytics

Так же проведу аудит Ваших рекламных кампаний.

Опыт работы: Facebook Ads запустила 40 рекламных кампаний в сфере услуг, HoReCa, дизайн интерьера; Google Ads начинающий специалист, практический опыт работы в агентстве до 6 месяцев младшим помощником по ведению рекламных кампаний и настройке системы Google Analytics.

Оплата: 100 % предоплата на Яндекс.Деньги (для клиентов из России), Monobank, Visa/Mastercard

Стоимость:

Настройка рекламных кампаний Facebook Ads от 4500 руб.

Настройка рекламных кампаний Google Ads от 7300 руб.

Сопровождение рекламных кампаний в течение месяца - включено в цену настройки

Сроки запуска:

Реклама в Facebook Ads - в течении 2 дней после согласования материалов

Реклама в Google Ads - от 2 дней подготовка материала, который отправляется вам на утверждение; после утверждения - 1 день на заливку рекламных кампаний.

Что включает настройка рекламных кампаний в Google Ads?

Подбор ключевых слов под ваш бизнес:

Количество целевых ключевых слов подбирается под каждый бизнес индивидуально.

Ядро ключевых слов прорабатывается в программе KeyCollector.

При настройке рекламных кампаний, вы получаете:

стратегию продвижения сайта;

комплексный подбор ключевых слов;

подбор минус-слов (например, бу, бесплатно, барахолка и т.д) для повышения CTR и конверсии;

составление текстов объявлений на основе информации с сайта, ваших пожеланий и моего креатива;

создание и добавление расширений в рекламные кампании (адреса, телефоны, уточнения, дополнительные ссылки и т.д);

создание UTM-меток для отслеживания рекламных кампаний в системе аналитики;

дополнительные задачи, которые зависят от проекта (оговаривается индивидуально).

мониторинг рекламных кампаний;

отслеживание эффективности РК через Google Analytics;

оптимизация РК:

оптимизация расходов

снижение цены за клик

увеличение CTR

увеличение количества конверсий

снижение цены за конверсию

отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок

Что включает настройка рекламных кампаний Facebook Ads?

1. Создание ментальной карты (стратегия) с:

аудиториями

целями продвижения

креативами

2. Настройку рекламных кампаний непосредственно в самом рекламном кабинете на основе проработанной стратегии.

3. Настройку целей отслеживания через кабинет Google Tag Manager.

4. Оптимизацию рекламных кампаний в течение месяца.

*Бонус после 3х месяцев сотрудничества по Google Ads или Facebook Ads - 1 месяц бесплатного сопровождения 3 РК (*без дополнительной настройки рекламных кампаний). Бонус действует до 30 дней после последней даты нашего сотрудничества.