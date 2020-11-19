Качественный и современный дизайн сайта
UX/UI Дизайнер, Елизавета.
Создам продающий и современный лендинг или многостраничный сайт для вашего бизнеса.
Предпочитаю работать в программах:
-Adobe Photoshop
-Figma.
Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда соблюдаю дедлайны, в первую очередь думаю о клиентах и о четком позиционировании продукта, особое внимание уделяю подбору шрифтов и проработке графики.
Искренне считаю, что веб-дизайнер должен развиваться и учиться постоянно, ведь тренды так быстро меняются!
Я всегда на связи и отвечу на любой ваш вопрос
Мои контакты:
Телеграм: @elizabeta_zubareva
Почта: [email protected]
Буду рада сотрудничеству с Вами!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
4 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задачи были поставлены четко и ясно, работа оплачена в срок, по общению очень приятный.