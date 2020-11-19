elizabetzubareva

Елизавета elizabetzubareva

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественный и современный дизайн сайта

UX/UI Дизайнер, Елизавета.

Создам продающий и современный лендинг или многостраничный сайт для вашего бизнеса.

Предпочитаю работать в программах:

-Adobe Photoshop

-Figma.

Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда соблюдаю дедлайны, в первую очередь думаю о клиентах и о четком позиционировании продукта, особое внимание уделяю подбору шрифтов и проработке графики.

Искренне считаю, что веб-дизайнер должен развиваться и учиться постоянно, ведь тренды так быстро меняются!

Я всегда на связи и отвечу на любой ваш вопрос

Мои контакты:

Телеграм: @elizabeta_zubareva

Почта: [email protected]

Буду рада сотрудничеству с Вами!

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Отзывы заказчиков

anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$13
10 баллов
4 года назад
Нарисовать
Все отлично!
Отличный заказчик! Задачи были поставлены четко и ясно, работа оплачена в срок, по общению очень приятный.
Ответный отзыв