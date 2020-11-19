Качественный и современный дизайн сайта

UX/UI Дизайнер, Елизавета.

Создам продающий и современный лендинг или многостраничный сайт для вашего бизнеса.

Предпочитаю работать в программах:

-Adobe Photoshop

-Figma.

Я ценю ваше и свое время, поэтому всегда соблюдаю дедлайны, в первую очередь думаю о клиентах и о четком позиционировании продукта, особое внимание уделяю подбору шрифтов и проработке графики.

Искренне считаю, что веб-дизайнер должен развиваться и учиться постоянно, ведь тренды так быстро меняются!

Я всегда на связи и отвечу на любой ваш вопрос

Мои контакты:

Телеграм: @elizabeta_zubareva

Почта: [email protected]

Буду рада сотрудничеству с Вами!