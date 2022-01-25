Удобная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Моя цель - довольный клиент!

Работая со мной Вы сможете сэкономить:

• Деньги: качественно разрабатываю адаптавную верстку на основне макетов ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа допольнительных макетов дизайна.

• Нервы: просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне я с радостью внесу их в вёрстку по Вашей просьбе бесплатно.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

НTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), БЭМ.

Основные преимущества: