elizaveta2_2

Елизавета Кропива elizaveta2_2

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Удобная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Моя цель - довольный клиент!

Работая со мной Вы сможете сэкономить:

Деньги: качественно разрабатываю адаптавную верстку на основне макетов ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа допольнительных макетов дизайна.

Нервы: просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне я с радостью внесу их в вёрстку по Вашей просьбе бесплатно.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

Технологии:

НTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), БЭМ.

Основные преимущества:

  • Готова приступить уже
  • Соблюдаю сроки
  • Всегда на связи
  • Гарантия на выполнение работы 100%
  • Работаю по 25-50% предоплате / безопасной сделке.
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