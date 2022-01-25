Удобная и качественная вёрстка сайтов. БЭМ, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
Моя цель - довольный клиент!
Работая со мной Вы сможете сэкономить:
• Деньги: качественно разрабатываю адаптавную верстку на основне макетов ПК, что экономит Ваш бюджет и не требует заказа допольнительных макетов дизайна.
• Нервы: просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне я с радостью внесу их в вёрстку по Вашей просьбе бесплатно.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Контакты:
- Telegram: https://t.me/elizavetakropiva
- E-mail: [email protected]
- Instagram: eliz.aveta22537
НTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), БЭМ.
Основные преимущества:
- Готова приступить уже
- Соблюдаю сроки
- Всегда на связи
- Гарантия на выполнение работы 100%
- Работаю по 25-50% предоплате / безопасной сделке.
- Telegram: https://t.me/elizavetakropiva
- E-mail: [email protected]
- Instagram: eliz.aveta22537
Портфолио
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