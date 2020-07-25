Выполняю работу быстро, качественно, по очень низким ценам

Свободно работаю в редакторе Canva. Обрабатываю фотографии на высшем уровне, владею приложениями: AirBrush, Pixlr, VSCO, InShot, PicsArt. Умею создавать pdf файлы, делать чек-листы, гайды. Имею собственный гайд на тему: Успешный предприниматель. Умею работать на графическом планшете, создаю иллюстрации. Отличные прирождённые навыки к письму, могу писать тесты к постам, эссе, сочинения, стихотворения и любые различные тексты. В сфере блогинга могу разгружать direct, оставлять комментарии, добавлять подписчиков, делать рассылки и исполнять все вышеперечисленные навыки.Владею всеми программами Microsoft Office на высшем уровне. Все работы могу продемонстрировать.