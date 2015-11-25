ellermary

Мария Эллер ellermary

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Почта: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
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  • Создание статических баннеров

    Создать статические баннеры 1080х607. Помимо изменения размеров, переместить кнопки, ОС, а также подписи к игре. Файлы были прикреплены в письме.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание статических баннеров

    Здравствуйте! Хотелось бы обсудить цены и сроки выполнения данного задания, если вы готовы за него взяться. Спасибо! Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание статических баннеров

    Здравствуйте! Хотелось бы обсудить цены и сроки выполнения данного задания, если вы готовы за него взяться. Спасибо! Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание статических баннеров

    Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда: LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки человека, выбрасывающего мусор в урну. Размер 1080х607. Примеры во вложении.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Создание статических баннеров
Очень понравилось работать с Марией. ТЗ - четкое, оплата - своевременная, все вопросы решаются быстро и конструктивно. Рекомендую всем фрилансерам!
Работа была выполнена отлично и в срок. Спасибо!
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