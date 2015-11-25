Создать статические баннеры 1080х607. Помимо изменения размеров, переместить кнопки, ОС, а также подписи к игре. Файлы были прикреплены в письме.
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- Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы обсудить цены и сроки выполнения данного задания, если вы готовы за него взяться. Спасибо! Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки ...Баннеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы обсудить цены и сроки выполнения данного задания, если вы готовы за него взяться. Спасибо! Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки ...Баннеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда: LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки человека, выбрасывающего мусор в урну. Размер 1080х607. Примеры во вложении.Баннеры15 заявокЗакрыт8 лет назад