Здравствуйте! Хотелось бы обсудить цены и сроки выполнения данного задания, если вы готовы за него взяться. Спасибо! Требования: создать по 5 статических баннеров для каждого бренда LG и SAMSUNG (телефоны). С надписью "Очисти свой"+название бренда. +Обязательно наличие иконки ...