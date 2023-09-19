Видеомонтажёр

Всем привет! Меня зовут Элеонора, я занимаюсь видеомонтажом с 2021 года. Работаю в Adobe Premiere Pro и After Effects.

Монтирую образовательные видеолекции, интервью, промо-ролики, видео-визитки, рилсы, а также рум-туры для студий интерьерного дизайна.

Это ссылка на моё портфолио: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDdODDLQJfPDk07ChBXVXR1sjFAWn6H35

Со мной также можно связаться в тг: @ellie_mouza

и по email: [email protected]