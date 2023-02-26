elmarahymzhan

Архитектор-Дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Елмар! Я профессиональный графический дизайнер из Алматы, Казахстан. У меня более пяти лет опыта в области графического дизайна. Я работал со многими частными компаниями. Я могу разработать все виды логотипов, баннеров, визиток и все виды редактирования в Photoshop. Я сделаю все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно в моей работе. Давайте работать вместе и открывать что-то креативное!