Веб-дизайн (ux/ui)
Добрый день!
Меня зовут Элона.
Я занимаюсь проектированием веб-интерфейсов:
- Разрабатываю дизайн для сайтов
- Проектирую эффективный дизайн и функционал
- Провожу редизайн и оптимизацию существующих интерфейсов
- Сотрудничаю с менеджером, заказчиками, front-end разработчиками при тестирования готового интерфейса
- При необходимости сама переношу дизайн на Tilda, подключаю сервисы, добавляю анимацию
- После начала сотрудничества, мы списываемся и заполняем бриф. Я изучаю ваш бизнес, цели и задачи сайта.
- Далее я анализирую конкурентов. Выявляю потребности ЦА. Создаю прототип сайта.
- Отрисовываю дизайн. При необходимости на этом этапе вношу все правки. Согласовываем итоговый результат.
- Передаю сайт на верстку front-end разработчику или самостоятельно переношу на Tilda
- В течении 2-х недель консультирую, если потребуется
- Figma
- Photoshop
- Tilda
- Landing Page
- Интернет магазин
- Адаптивный дизайн
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для компании Пик7 просмотров
- Редизайн интернет-магазина десертов9 просмотров
- Аквааэробика для беременных Landing Page7 просмотров
- Посадочная страница для Банка ВТБ (концепт)8 просмотров