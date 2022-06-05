elona31

Элона Туаева elona31

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайн (ux/ui)

Добрый день!

Меня зовут Элона.

Я занимаюсь проектированием веб-интерфейсов:

  • Разрабатываю дизайн для сайтов
  • Проектирую эффективный дизайн и функционал
  • Провожу редизайн и оптимизацию существующих интерфейсов
  • Сотрудничаю с менеджером, заказчиками, front-end разработчиками при тестирования готового интерфейса
  • При необходимости сама переношу дизайн на Tilda, подключаю сервисы, добавляю анимацию
Этапы работы:

  • После начала сотрудничества, мы списываемся и заполняем бриф. Я изучаю ваш бизнес, цели и задачи сайта.
  • Далее я анализирую конкурентов. Выявляю потребности ЦА. Создаю прототип сайта.
  • Отрисовываю дизайн. При необходимости на этом этапе вношу все правки. Согласовываем итоговый результат.
  • Передаю сайт на верстку front-end разработчику или самостоятельно переношу на Tilda
  • В течении 2-х недель консультирую, если потребуется
Навыки:

  • Figma
  • Photoshop
  • Tilda
  • Landing Page
  • Интернет магазин
  • Адаптивный дизайн
Пишите и мы отлично поработаем!
FigmaTildaPhotoshopПрототип сайта