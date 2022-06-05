Веб-дизайн (ux/ui) Добрый день! Меня зовут Элона. Я занимаюсь проектированием веб-интерфейсов: Разрабатываю дизайн для сайтов

Проектирую эффективный дизайн и функционал

Провожу редизайн и оптимизацию существующих интерфейсов

Сотрудничаю с менеджером, заказчиками, front-end разработчиками при тестирования готового интерфейса

При необходимости сама переношу дизайн на Tilda, подключаю сервисы, добавляю анимацию Этапы работы: После начала сотрудничества, мы списываемся и заполняем бриф. Я изучаю ваш бизнес, цели и задачи сайта.

Далее я анализирую конкурентов. Выявляю потребности ЦА. Создаю прототип сайта.

Отрисовываю дизайн. При необходимости на этом этапе вношу все правки. Согласовываем итоговый результат.

Передаю сайт на верстку front-end разработчику или самостоятельно переношу на Tilda

В течении 2-х недель консультирую, если потребуется Навыки: Figma

Photoshop

Tilda

Landing Page

Интернет магазин

Адаптивный дизайн Пишите и мы отлично поработаем! FigmaTildaPhotoshopПрототип сайта

Я против войны в Украине !