Адаптивная Вёрстка страниц. HTML5 | CSS3 (SCSS) | JavaScript | JQuery | Ajax | React | БЭМ | Opencart

Обо мне:

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Много работал с HTML разметкой (HTML / CSS / SCSS, БЭМ).

В одно время использовал jQuery, в последнее время стараюсь использовать чистый JavaScript + React.

Владею Adobe Photoshop.

Базовое владение WebPack, Gulp, Git, React

Из личных качеств: трудолюбивый, с удовольствием обучаюсь, самообучаюсь.

🔥 Гарантия: в течении недели после передачи архива с готовой работой, я бесплатно исправлю ошибки, которые могли быть допущены в процессе вёрстки.

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