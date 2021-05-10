Адаптивная Вёрстка страниц. HTML5 | CSS3 (SCSS) | JavaScript | JQuery | Ajax | React | БЭМ | Opencart
Обо мне:
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Много работал с HTML разметкой (HTML / CSS / SCSS, БЭМ).
В одно время использовал jQuery, в последнее время стараюсь использовать чистый JavaScript + React.
Владею Adobe Photoshop.
Базовое владение WebPack, Gulp, Git, React
Из личных качеств: трудолюбивый, с удовольствием обучаюсь, самообучаюсь.
🔥 Гарантия: в течении недели после передачи архива с готовой работой, я бесплатно исправлю ошибки, которые могли быть допущены в процессе вёрстки.
Контакты:
- Email | [email protected]
- Telegram: | @eltsov_dmitry
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Портфолио
- TodoList | React JS43 просмотра
- ВелоParking | Opencart37 просмотров
- Landing Page (адаптивная вёрстка) - Ведущий47 просмотров
- Landing Page (адаптивная вёрстка) - Piroll70 просмотров
- Landing Page (адаптивная вёрстка) - Bentley61 просмотр